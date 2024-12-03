أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة". وكانت قد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي في إيرز بغلاف غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.