شبان قطعوا اوتوستراد المنية - عند جسر شهرزاد اعتراضا على اقالة اللواء الخير

عمد عدد من الشبان على قطع اوتوستراد المنية - عند جسر شهرزاد، وذلك اعتراضا على اقالة اللواء محمد الخير من منصبه كأمين عام للهيئة العليا للاغاثة، وشهدت المحلة زحمة سير خانقة.

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