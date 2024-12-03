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ولي العهد وماكرون يعقدان لقاءً موسعًا.. صور

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الرياض - علي القحطاني - عقد صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، لقاءً موسعًا.

وكان سمو ولي العهد قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة تستمر ثلاثة أيام

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، وصلوا إلى الرياض في زيارة للمملكة عصر اليوم، للمشاركة في قمة “المياه الواحدة” .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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