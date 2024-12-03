شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد وماكرون يعقدان لقاءً موسعًا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، لقاءً موسعًا.

وكان سمو ولي العهد قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة تستمر ثلاثة أيام

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، وصلوا إلى الرياض في زيارة للمملكة عصر اليوم، للمشاركة في قمة “المياه الواحدة” .