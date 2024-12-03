شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاة خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج.

ضباب متباين الشدة

نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 3 مناطق اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف أقل درجة حرارة



أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: العديد.

مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والشفا والهدا والطائف والخرمة والموية وتربة.

المدينة المنورة: المهد ووادي الفرع

جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن

عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب

أقل درجة حرارة

سجلت طريف أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المملكة، فقد سجلت طريف 3 درجات مئوية.

وفي المرتبة الثانية، جاءت القريات مسجلة 4 درجات، ثم تبوك ورفحاء بـ 6 مئوية.

وأخيرًا جاءت كل من حائل وعرعر، وسجلت كل منهما 7 درجات مئوية.

أمطار رعدية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

