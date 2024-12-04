مبادرة لإصدار شهادات امتثال المباني

تبذل أمانة العاصمة المقدسة جهودها في تنفيذ برامج ومشاريع جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري والخدمات المقدمة في مكة المكرمة، وذلك من خلال تنفيذ عديد من المبادرات والمشاريع التي تُعنى بتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، وتطوير التخطيط العمراني، ورفع جودة الخدمات في المرافق العامة وتعزيز الأنسنة.

منظومة العمل

أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن الأمانة رفعت من وتيرة أعمالها وخدماتها البلدية المختلفة والمقدمة في مختلف المجالات، من خلال خطتها الهادفة إلى تطوير منظومة العمل لديها وربطها بعديد من المستهدفات الطموحة المنبثقة عن برامج رؤية المملكة 2030، التي ستسهم في جعل العاصمة المقدسة مزدهرة ومستدامة، بهدف دعم برامج تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة، وإيجاد بيئة حضارية مثالية للسكان، مفيدًا أن مبادرة شهادة امتثال المباني تأتي كواحدة من المبادرات التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان، التي تهدف إلى توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.

عناصر التشوه

أضاف أن أمانة العاصمة المقدسة حرصت على تنفيذ هذه المبادرة وفق المراحل التي حددتها الوزارة، من خلال دعوة ملاك المباني السكنية والتجارية في المحاور المستهدفة بالعاصمة المقدسة، إلى إصدار شهادة امتثال المباني وفق الدليل المخصص لها، وإطلاق عديد من الحملات التوعوية والتثقيفية التي توضح أهمية إصدار الشهادة، واستمرارًا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، وإزالة كافة عناصر التشوه البصري ورفع مستوى جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء، حيث تضمن هذه الشهادة سلامة المباني السكنية والتجارية، ومطابقتها للحد الأدنى من معالجات عناصر التشوه البصري؛ وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، وتهدف إلى ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال، والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني.