زراعة 500 ألف شجرة وشجيرة

ويعكس المشروع التزام الهيئة بدعم الجهود الوطنية لزراعة 10 مليارات شجرة ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، بما يعزز أهداف حماية البيئة، والحفاظ على التنوع الحيوي.
واحتفت الهيئة بتحقيق هذا الإنجاز البارز بمشاركة أهالي العُلا، والطلاب، والموظفين، باستخدام مجموعة نباتات محلية متنوعة، جُمعت بذورها من العُلا، وزُرعت في مشتل للهيئة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بنية التربة، والاحتفاظ بالماء، وتدعيمها بالعناصر الغذائية اللازمة، مما يدعم استدامة النظام البيئي، ويُعزز قدرته على مواجهة تغيرات المناخ، كما توفر هذه النباتات مصدر غذاء غني للحيوانات البرية التي أُطلقت حديثًا في العُلا.
وتنسجم جهود الهيئة في إعادة التشجير مع أهداف «مبادرة السعودية الخضراء»، حيث تسهم في تعزيز برنامج إعادة توطين الحياة البرية، الذي أثمر حتى الآن إطلاق أكثر من 1000 حيوان محلي في أربع محميات طبيعية بالعُلا.
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