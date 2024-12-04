إطلاق النسخة الثانية من جوائز "التعليم والمعرفة" في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي النسخة الثانية من جوائز دائرة التعليم والمعرفة، حيث تعود للاحتفاء بإنجازات الأفراد والمدارس والبرامج التعليمية في الإمارة، بعد النجاح الكبير الذي حقَّقته نسختها الأولى.

وأعلنت الدائرة أنَّ النسخة الثانية من جوائزها تتضمَّن 16 فئة، من بينها 6 فئات جديدة، وأنَّ التقدُّم للمشاركة في المنافسة على الجوائز مفتوح لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة. وسيحصل الفائزون على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية سبعة ملايين درهم، ويتعين على المدارس ومؤسسات التعليم المبكر الفائزة إنفاق الجوائز الخاصة بها على مبادرات تطوير الأداء وتحسينه.

وفي إطار الالتزام بتطوير العملية التعليمية في جميع المراحل، توسَّعت الدائرة في بعض فئات الجوائز لتشمل مؤسَّسات التعليم المبكر، بما في ذلك جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميِّز.

وقالت معالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «شهدت النسخة الأولى من جوائز دائرة التعليم والمعرفة نجاحاً لافتاً، حيث سلَّطت الضوء على التزام المعلمين والمدارس في أبوظبي، وتفانيهم، ودورهم المستمر في إثراء التجربة التعليمية والتربوية للطلبة. ونعود هذا العام مع برنامج موسَّع وفئات جديدة احتفاءً بالإسهامات المميَّزة لمزيدٍ من العاملين في القطاع، فهم بناة الجيل المقبل من المواطنين العالميين القادرين على التعلُّم مدى الحياة، وبدعمهم يبلغ طلبتنا أقصى إمكاناتهم، ويسهمون بفاعلية في بناء مستقبل أبوظبي».

وتشمل فئات الجوائز الجديدة جائزة أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي للمدارس التي نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بفاعلية، للارتقاء بمستوى التعلُّم وآلية سير العمليات فيها، وجائزة المدرسة الأكثر تفاعلاً للمدارس التي تعاونت بشكلٍ وثيقٍ مع الدائرة، وجائزة أفضل برنامج للوقاية من التنمُّر للمدارس التي نجحت في توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفِّزة لجميع الطلبة.

وتستمر الدائرة في تقديم الجوائز ضمن الفئات التي شملتها النسخة الأولى، وهي جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج، وجائزة أفضل برنامج تطوير مهني، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة، وجائزة أفضل برنامج قرائي، وجائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميِّز، وجائزة البطل المجهول.

يُشار إلى أنَّ باب المشاركة في الدورة الثانية من جوائز دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مفتوح حتى 5 يناير 2025، وستتولى لجنة تحكيم مؤهَّلة تقييم كلِّ طلب، والتأكُّد من استيفائه جميع المتطلبات والمعايير المحدَّدة.