الإمارات تسلم مستشفيات غزة سيارات إسعاف حديثة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»

ابوظبي - سيف اليزيد - استمراراً لجهودها الإنسانية، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية دفعة جديدة من سيارات الإسعاف الحديثة والمُجهزة إلى مستشفيات قطاع غزة، لدعم القطاع الصحي الذي يعاني من ضغط كبير جراء الأوضاع الإنسانية الراهنة والتحديات المتزايدة في تقديم الخدمات الصحية بعد تعطل مئات سيارات الإسعاف.

وشملت الدفعة سيارات إسعاف حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية، بهدف تلبية احتياجات المستشفيات الأساسية، ونقل المصابين وتقديم الرعاية العاجلة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي بعد تدمير العديد من سيارات الإسعاف وتوقف العديد منها عن العمل، مما فاقم من أزمة نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام دولة الإمارات بدعم القطاع الصحي في غزة وتخفيف معاناة السكان، حيث تلعب المساعدات دوراً محورياً في سد الاحتياجات العاجلة وتعزيز قدرة المرافق الصحية على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.

وتعد هذه المساعدات جزءاً من سلسلة جهود إنسانية متواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، شملت دعم القطاع الصحي في غزة، وتوفير مختلف أشكال الدعم الطبي، مثل الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، والمواد اللازمة للعلاج الطارئ، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الاستجابة للطوارئ.

وفي وقت سابق، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية إلى وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، لإسعاف الحالة الصحية الكارثية في ظل الحرب على غزة.