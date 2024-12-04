حليمة بولند تتألق بالزي الجازاتي وتتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الاعلامية الكويتية حليمة بولند الترند في المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن أطلت مرتدية الزي الجازاتي التقليدي الذي عكس هوية السعودية على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشادت حليمة بولند بالزي الجازاني مشيرة الى انه : “أحلى لبس في الدنيا، فديت جازان وأهلها وزيها الراقي الأنيق بأناقة شعبها”. وأعرب المتابعون عن محبتهم لاطلالتها واشادوا باختيارها لهذا الزي التقليدي لما يعكسه من رموز مهمة للمملكة العربية السعودية خصوصا ان حليمة قد عبرت مرارا تكرارا عن محبتها لهذا البلد العربي المتميز.