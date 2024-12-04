تواصل الأمطار الغزيرة على جازان

تواصل، أمس، هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان، صاحبتها رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، على محافظات الحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وهروب، وفيفا.

وتعرضت أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، مع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات، في حين نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية.