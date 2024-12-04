وتعرضت أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، مع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات، في حين نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر تواصل الأمطار الغزيرة على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.