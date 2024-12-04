رسالة غامضة من داليا مصطفى تثـ ـير الجدل... ما علاقتها بشائعات طلاقها؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية داليا مصطفى متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحتوي على صور قديمة ظهرت فيها مبتسمة وسعيدة، لكن تعليقها على الصور كان مفاجئًا للكثيرين، حيث كشفت أنها تعود إلى فترة مليئة بالتحديات والصعوبات في حياتها.



وعلّقت داليا على الصور قائلة: "الصور دي من أصعب فترات حياتي، رغم أن شكلي كان مبسوط وبضحك. أوعوا تنخدعوا بالمظاهر. حاليًا فخورة بنفسي وبكل درس تعلمته. شكراً لكل شخص كان جزءاً من هذه الرحلة، سواء دعموني أو حتى علّموني درسًا. الحمد لله على كل شيء".

وتفاعل عدد كبير من متابعي داليا مع رسالتها التي عكست قوتها وإصرارها على تجاوز الأزمات، في حين أشار البعض إلى ارتباط رسالتها بشائعات انفصالها عن زوجها الممثل المصري شريف سلامة. وعلى الرغم من تداول هذه الأخبار، لا يزال الطرفان يلتزمان الصمت، دون تأكيد أو نفي لما يُشاع.

