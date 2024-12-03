تكنولوجيا: Honor تطلق تحديث MagicBook X14 Plus وX16 Plus بالجيل 13 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MagicBook X14 Plus، وMagicBook X16 Plus التي تنطلق بالجيل الثالث عشر من معالجات إنتل.

انطلقت الإصدارات الجديدة من أجهزة MagicBook X بنفس لغة التصميم المميزة للإصدارات السابقة، إلا أن Honor تقدم التحديث الجديد للأجهزة ببعض التحسينات في المواصفات.

وتتميز الأجهزة بتصميم معدني نحيف، كما يتميز بحواف أقل في محيط الشاشة، كما يأتي X16 Plus بحجم شاشة 16 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

بينما يتميز X14 Plus بحجم شاشة 14 إنش، ودقة عرض 2880 في 1800 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، وسطوع بنسبة 60Hz، كما تدعم الشاشة تغطية لونية بمعايير sRGB بنسبة 100%.

كما تدعم Honor كلا الجهازين برقاقة معالج Intel Core i5-220H من الجيل الثالث عشر، والتي تقدم آداء جيد في دعم المستخدم في المهام الإنتاجية.

أيضاً تتوفر الأجهزة بذاكرة عشوائية 16 أو 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe SSD، من جانب أخر يضم X16 Plus بطارية بقدرة 75Wh، بينما يأتي جهاز X14 Plus بقدرة بطارية 60Wh، على أن تدعم الأجهزة تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

وللإتصال تدعم الأجهزة تقنية Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.1، وNFC، كما تتضمن الأجهزة عدد من المنافذ والتي تشمل 2 من منافذ USB-C، و2 من منافذ USB-A أحدهما من الجيل الأول بينما يأتي الأخر من الجيل الثاني، كما تأتي الأجهزة بمنفذ HDMI، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً يتميز X16 Plus بحجم كامل للوحة المفاتيح مع لوحة أرقام، بينما يأتي جهاز X14 Plus دون لوحة الأرقام، على أن تأتي الأجهزة بإضاءة خلفية في لوحة المفاتيح، ولوحة تتبع تدعم اللمس ب 5 اصابع.

وتنطلق الأجهزة بنظام تشغيل Windows 11 Home مثبت مسبقاً، ويتوفر جهاز MagicBook X14 Plus بسعر يبدأ من 700 دولار، بينما يأتي MagicBook X16 Plus بسعر يبدأ من 735 دولار.

المصدر