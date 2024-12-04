شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون سيحتوى على أزرار قابلة للتخصيص تستبدل عناصر التحكم فى الصوت والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير، أن أزرار التحكم في مستوى الصوت في إصدارات iPhone المستقبلية قد تكون قابلة للتخصيص ومصممة على غرار زر الإجراء Action الذي قدمته أبل لأول مرة في iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max في العام الماضي.



ايفون

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة بطلب براءة اختراع إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) بعنوان "الأجهزة والطرق وواجهات المستخدم الرسومية لتكوين مناطق الإدخال القابلة للتكوين".



يتيح زر الإجراء لمستخدمي iPhone الاختيار من بين 12 خيارًا، وتتم المهمة المحددة عند الضغط باستمرار على الزر، على سبيل المثال، يمكن لأولئك الذين لديهم إصدار iPhone متوافق اختيار زر الإجراء:

- التبديل بين الوضع الصامت والرنين

- تشغيل التركيز على إسكات الإشعارات وتصفية المشتتات.

- فتح تطبيق الكاميرا.

- تشغيل المصباح اليدوي.

- تسجيل مذكرة صوتية مثل فكرة أو كلمات أغنية.

- فتح تطبيق Shazam لمعرفة اسم أغنية يتم تشغيلها في مكان قريب.

- ترجمة النص أو الدخول في محادثة مع شخص يتحدث لغة أخرى.

- تحويل هواتف iPhone الخاصة بهم إلى عدسة مكبرة للتكبير على الأشياء القريبة.

- عناصر التحكم في الوصول مثل الآلة الحاسبة، وساعة الإيقاف، والوضع الداكن، والمنبه، والمؤقت.

- فتح اختصارًا.

- فتح ميزة إمكانية الوصول.

- لا تتخذ أي إجراء.

ومكنت أيضًا دعم تطبيقات الطرف الثالث وقد يجعل ذلك زر الإجراء أكثر فائدة في المستقبل، وعند الحديث عن المستقبل، تُظهر الرسوم التوضيحية المضمنة في طلب براءة الاختراع أن عناصر التحكم في مستوى الصوت الحالية على iPhone سيتم استبدالها بزوج من أزرار الإجراء التي يصل مجموعها إلى ثلاثة منها على الجانب الأيسر من الهاتف.

يمكن للأزرار القابلة للتخصيص أن توفر لمستخدمي iPhone معلومات حالة أكثر كفاءة وسرعة، وبالإضافة إلى عرض الرسوم التوضيحية لكيفية تنفيذ براءة الاختراع على iPhone، يوضح التطبيق كيف يمكن أن تعمل على شاشة الكمبيوتر اللوحي وماك وساعة أبل.