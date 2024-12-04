شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل على موبايلات iPhone 6 Plus ونسخ iOS 15 القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى موقع Phonearena، عن توقف خدمة واتساب عن دعم إصدار iOS 15 والإصدارات الأقدم من نظام تشغيل آبل (iOS) لأجهزة آيفون العام المقبل، والتى تشمل قائمة طرز آيفون التى من المتوقع أن يتوقف دعمها الهواتف القديمة مثل iPhone 6 Plus وiPhone 6 وiPhone 5S.

موعد توقف خدمة واتساب للإصدارت السابقة

فى حين ستظل طرز iPhone الأحدث التى تعمل بأحدث إصدار من iOS متوافقة مع واتساب، و ترسل واتساب إشعارات لمستخدمى iPhone الذين يعملون بإصدارات iOS الأقدم بأنها ستوقف الدعم لأجهزتهم بدءًا من العام المقبل.



فى الوقت الحالى، يعد iOS 12 الحد الأدنى لمتطلبات البرامج لتشغيل تطبيق المراسلة الفورية على iPhone، ومع ذلك، سيتم رفعه إلى iOS 15.1 اعتبارًا من 5 مايو 2025، قد يؤثر هذا على طرز iPhone القديمة مثل iPhone 6 Plus وiPhone 6 وiPhone 5S — الهواتف التى تم إطلاقها منذ أكثر من عقد من الزمان.

وسيتوقف واتساب، عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 5 مايو 2025، قم بالتحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام WhatsApp.

وسيتوقف WhatsApp عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 5 مايو 2025، لذا يرجى الانتقال إلى الإعدادات ثم عام، ثم النقر فوق تحديث البرنامج للحصول على أحدث إصدار من iOS.



لدى المستخدمين خمسة أشهر لتحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، وهو حاليًا iOS 18.1، إذا كان مدعومًا.



البديل الوحيد هو التبديل إلى جهاز أحدث يعمل بأحدث البرامج الثابتة، بعد انتهاء الموعد النهائى، فلن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى WhatsApp على أجهزتهم، حتى إذا كانوا يشغلون إصدارًا تجريبيًا سابقًا من التطبيق من خلال برنامج TestFlight.



ويتكهن التقرير بأن واجهات برمجة التطبيقات الجديدة والتقنيات المحسنة فى الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل iOS هى بعض الأسباب وراء هذا القرار، فبعد تنفيذه، قد تتمكن منصة المراسلة الفورية من طرح تحسينات أفضل للتطبيقات وميزات جديدة لم تكن ممكنة على الأجهزة التى تعمل بأنظمة تشغيل أقدم.