شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Gmail على أندرويد.. حماية أقوى لبريدك الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جوجل عن تغيير قادم إلى إصدار أندرويد من تطبيق Gmail يمكن أن يمنع الانتشار العرضي لبعض عناوين البريد الإلكتروني، حيث كتبت الشركة في إحدى المدونات، "عند كتابة بريد إلكتروني في تطبيق Gmail على جهاز Android الخاص بك، يمكنك الآن سحب وإفلات جهات الاتصال في حقول العنوان".

وفقا لما ذكره موقع "phone arena"، فإن هذا الأمر يجعل تطبيق Gmail لنظام Android أكثر أمانًا، حيث إن السماح للمرسل بالسحب والإفلات بين حقول "إلى" و"نسخة كربونية" و"نسخة مخفية" قد يجعله أكثر تركيزًا على التأكد من وضع عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين في حقل "نسخة مخفية".



بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على السحب والإفلات قد تحافظ على تركيز انتباه المرسل بشكل أفضل مما لو قام ببساطة بكتابة الأسماء في حقل، وقد تتمكن من منع شخص لم يكن من المفترض أن يتلقى بيانًا صحفيًا أو معلومات أخرى مرسلة عبر البريد الإلكتروني من إضافته إلى القائمة وتلقيها.



لا يلزم أن تكون كاتبًا تقنيًا لتقدير هذه الميزة الجديدة، فإذا كنت في قائمة مبيعات ووضعت الشركة عن طريق الخطأ عنوانك في حقل "نسخة كربونية" بدلاً من حقل "نسخة كربونية مخفية"، فقد لا تكون مرتاحا ببث عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي بهذه الطريقة.



وفقًا لجوجل، فإنه من المقرر نشر ميزة السحب والإفلات الجديدة بالكامل بحلول 14 ديسمبر، وستكون الميزة متاحة لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الأفراد في Workspace، وكذلك المستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية.



