شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعلن عن تطبيق ساعة أبل مع إمكانية الوصول إلى المفاتيح والتحكم فى الطقس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية عن إصدار تطبيق رسمي على ساعة أبل، حيث وصلت الأخبار كجزء من منشور Tesla Holiday Update على X، جنبًا إلى جنب مع تحديثات أخرى قادمة لمركباتهم وتطبيق الهاتف المحمول.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه من المتوقع أن يتوفر تطبيق Tesla Apple Watch في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث سيتيح لك التطبيق استخدام ساعتك كمفتاح، وفتح صندوق السيارة الأمامي، وحتى التحكم في إعدادات مناخ السيارة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق من مستوى بطارية سيارتك مباشرة على معصمك.

في السابق، كان بإمكان مستخدم تسلا استخدام iPhone كمفتاح فقط، مما يعني أنه كان عليك اصطحابه معك أو ترك سيارتك غير مقفلة، لكن الآن يمكنك فقط استخدام ساعة أبل ولا تقلق بشأن ذلك.

وتشمل بعض المميزات الأخرى للتطبيق، على القدرة على مشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو من كاميرات سيارتك، وجدولة عروض الإضاءة عن بُعد، بما في ذلك العرضان الجديدان في تحديث العطلات لعام 2024، والحصول على إشعار من تطبيق الهاتف المحمول إذا تم سحب مقبض الباب في سيارتك.