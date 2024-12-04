شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفيش مكالمة هتفوتك لو موبايلك غير متاح.. خدمة جديدة من Gemini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل على ترقية رئيسية تمنحه ميزة جديدة لصالح المستخدمين عند الوصول إلى أحدث إصدار (15.48) من تطبيق Google على Android، والذى يمكنك من إجراء مكالمات وإرسال رسائل باستخدام Gemini، حتى إذا كان هاتفك مقفلاً.

ميزة جديدة من Gemini لمستخدمي أندرويد

ويعد هذا التحديث أمرًا مهمًا لأنه يعني أنه يمكنك استخدام Gemini لمزيد من المهام دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتفك أولاً، فعلى سبيل المثال سيمكنك من إرسال رسالة سريعة بدون استخدام اليدين، حيث تعمل هذه الميزة الجديدة على تعزيز راحة وكفاءة استخدام Gemini أثناء التنقل.

و مع هذا الترقية، يصبح Gemini أكثر تكاملاً في روتينك اليومي، مما يجعل المهام أسهل وأسرع في الإنجاز، خاصة أن هذه الميزة الجديدة تعد جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها جوجل لجعل Gemini مساعدًا للذكاء الاصطناعي أكثر قوة وتنوعًا.

كما سيعمل هذا التحسين على تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير وجعل Gemini أكثر لا غنى عنه في الحياة اليومية،بعدما كان في بداية ظهوره مقتصر فقط على إنشاء تنسيقات نصية إبداعية، مثل القصائد أو النصوص، وتلخيص المعلومات من شاشتك، لكن الآن، يمكن لـ Gemini القيام بالكثير.

كيفية تفعيل الميزة الجديدة

لاستخدام ميزة الاتصال والمراسلة الجديدة هذه، ستحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات Gemini وتشغيل إعداد "إجراء مكالمات وإرسال رسائل دون إلغاء القفل"،كما ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تمكين تطبيقات الاتصال والمراسلة في Gemini، وبمجرد إعدادها، ستتمكن من استخدام Gemini للتواصل مع جهات الاتصال لديك دون حتى لمس هاتفك.

ومع ذلك، حتى مع كل الميزات التي تم طرحها حتى الآن، لا يزال أمام Gemini بعض اللحاق بالركب مقارنة بالميزة التي يحاول استبدالها - Google Assistant.



يعد هذا التحديث هاما للمستخدمين الذين يريدون أن يكونوا أكثر كفاءة في استخدام أجهزتهم دون استخدام اليدين.