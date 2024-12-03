تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز بنك طاقة 20000 مللي أمبير بقدرة 33 واط وكابل مدمج عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن أحدث حلول الطاقة المحمولة في أوروبا: جهاز بنك الطاقة بقدرة 33 واط وسعة 20000 مللي أمبير مع كابل USB-C مدمج.

تم إطلاق بنك الطاقة هذا في الصين في وقت سابق من العام، وأصبح الآن متاحًا للعملاء الأوروبيين، مما يمثل توسعًا جديدًا لمنتجات شاومي في المنطقة.

بفضل تصميمه البسيط ثنائي اللون ووظائفه المدمجة، يُعد بنك الطاقة الجديد إضافة عملية للمسافرين الذين يتنقلون. الأبعاد الخاصة بالجهاز هي 127 × 70.5 × 30.5 ملم. يتميز بنك الطاقة بسعة 20000 مللي أمبير، ما يجعله مثاليًا لشحن أجهزة متعددة في وقت واحد.

والميزة الأبرز هي كابل USB-C المدمج، الذي يلغي الحاجة إلى حمل أسلاك إضافية. كما يحتوي بنك الطاقة على منفذ USB-C ومنفذ USB-A، ما يتيح شحن ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه.

هناك جانب آخر ملحوظ في بنك الطاقة هو قدرته على الشحن السريع. يدعم كابل USB-C المدمج ومنفذ USB-C شحنًا سريعًا يصل إلى 33 واط، مما يتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم بسرعة.

على سبيل المثال، يمكنه شحن iPhone 15 Pro إلى 55% أو Xiaomi 13 Pro إلى 71% في 30 دقيقة فقط. وبالتالي، يصبح بنك الطاقة الرفيق المثالي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى شحن سريع خلال يومهم.

كما يُشحن بنك الطاقة نفسه من خلال مدخل بقوة 30 واط، ويتم عرض مستوى البطارية المتبقي عبر مصابيح LED، مما يبقي المستخدمين على اطلاع دائم بحالة الشحن.

لم تقتصر شاومي على سرعة الشحن فقط عند بناء بنك الطاقة، بل اهتمت أيضًا بالكفاءة والأمان. يتميز الجهاز بوجود خليتين بطارية ليثيوم أيون عالية الجودة بسعة 10000 مللي أمبير، وشريحة تعريف ذكية تضبط التيار تلقائيًا وفقًا للجهاز الذي يتم شحنه، مما يضمن شحن الأجهزة بكفاءة وأمان.

إضافة إلى ذلك، يتضمن جهاز بنك الطاقة تسع طبقات من الحماية الآمنة، ما يضمن راحة البال للمستخدمين. تشمل وسائل الحماية هذه ضمانات ضد الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، ودرجات الحرارة المرتفعة، والدوائر القصيرة، مما يضمن أمان الاستخدام اليومي.

يتوفر جهاز بنك الطاقة في أوروبا بسعر تنافسي، حيث يبلغ سعره في المملكة المتحدة وألمانيا 22.99 جنيهًا إسترلينيًا / 29.99 يورو، مما يجعله بديلاً ميسور التكلفة مقارنة بمنتجات مماثلة مثل Anker Zolo Powerbank، الذي يُباع بسعر 39.99 جنيهًا إسترلينيًا/34.99 يورو. توفر شاومي قيمة كبيرة مقابل المال، خاصة بالنظر إلى ميزاته وتصميمه وإمكانيات الشحن السريع.

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