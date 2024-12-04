شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تطرح Vision Pro عالميًا لمزيد من الدول.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز Apple حاليًا على طرح Vision Pro عالميًا، حيث أطلقت الشركة العملاقة بالفعل سماعة الواقع الافتراضي الخاصة بها في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان وغيرها، وستكون تايوان الوجهة التالية، حيث ستتوفر سماعة الرأس في تايوان اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، مع فتح الطلبات المسبقة يوم الخميس 5 ديسمبر في الساعة 9 صباحًا.

قبل الإطلاق، قامت Apple أيضًا بتحديث موقعها على الويب للمنطقة بمعلومات مفصلة عن المنتج والأسعار وخيارات التخصيص، مثل سعة التخزين وإدخالات ZEISS البصرية لتصحيح الرؤية، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم متجري التجزئة التابعين لشركة Apple في تايبيه جلسات تجريبية مدتها 30 دقيقة لمساعدة المشترين المحتملين على تجربة ميزات الجهاز بشكل مباشر. سيتم مشاركة تفاصيل محددة حول جلسات العرض التوضيحي هذه بعد بدء الطلبات المسبقة، وفقًا لتقارير MacRumors.

وفي حين أن هذا يشير إلى التوفر في المزيد من البلدان، إلا أن الهند لم يتم تضمينها بعد في قائمة الإطلاقات العالمية.

ومنذ ظهورها لأول مرة في الولايات المتحدة في فبراير 2024، قامت Apple بتوسيع توافر Vision Pro بشكل مطرد في مختلف الأسواق الدولية، أصبحت السماعة متاحة في دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة في يونيو ويوليو، وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة أحدث الإضافات قبل تايوان.

على الرغم من كونها واحدة من مناطق النمو الرئيسية لشركة Apple، لم يكن هناك إعلان بشأن موعد إطلاق Vision Pro في الهند أو ما إذا كان سيتم إطلاقه.

ووفقًا للتكهنات، فإن السعر المرتفع لـ Vision Pro - 3499 دولارًا في الولايات المتحدة - والتكلفة المتميزة والجمهور المتخصص لأجهزة الواقع المختلط قد تكون عوامل مساهمة.

وتفيد التقارير أن Apple تعمل بالفعل على الجيل التالي من سماعة الواقع المختلط. وفقًا لتقارير مارك جورمان من بلومبرج ومحلل سلسلة التوريد مينج تشي كو، من المتوقع إطلاق الجيل الثاني من Vision Pro بين أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026.

ومن المرجح أن يتميز الخليفة بتحديثات تصميم تدريجية، مع التركيز على التحسينات الداخلية مثل دمج شريحة M5 الأكثر تقدمًا. من المتوقع أن تقدم هذه الشريحة، التي من المتوقع أن تظهر لأول مرة في عام 2025 جنبًا إلى جنب مع طرازات iPad Pro وMac الجديدة، تحسينات كبيرة في الأداء.