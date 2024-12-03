شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مئوية.. القريات تسجل أقل درجة حرارة في المملكة يوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المملكة، فقد سجلت القريات درجتين.وفي المرتبة الثانية جاءت طريف مسجلة 3 درجات مئوية، ثم عرعر بـ 5 درجات.وسجلت كل من رفحاء وسكاكا وتبوك 7 درجات، وأخيرًا حائل التي سجلت 7 درجات مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية.



البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاة خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة.



ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج.

ضباب متباين الشدة

نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 3 مناطق اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف أقل درجة حرارة