كارول سماحة تحبس الأنفاس في ثوانٍ.. هذا ما ينتظر محبيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة الإعلان التشويقي لفيديو كليب أغنيتها “نفس”، الذي أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتميز الفيديو بلمحات درامية جذبت انتباه الجمهور، ما جعل الكثيرين يترقبون الإصدار الرسمي للكليب.

أغنية “نفس” صدرت ضمن أحدث ألبومات كارول منذ شهرين، وهي من كلماتها وألحانها، مع توزيع ألكسندر ميساكيان. وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً على منصات البث الموسيقي، حيث تجاوز الفيديو الخاص بالكلمات حاجز 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

الإعلان التشويقي يعكس بصمة كارول الإبداعية ويعد بعمل بصري مميز يتناسب مع عمق الأغنية ورسالتها. الجمهور بانتظار موعد إصدار الفيديو كاملاً، في خطوة جديدة تؤكد تألق كارول المستمر على الساحة الفنية.