رزان جمّال تواصل نجاحاتها الفنية عربياً وعالمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة اللبنانية البريطانية رزان جمّال في بطولة المسلسل الجديد “القدر” إلى جانب النجمين السوريين قصي خولي وديمة قندلفت. العمل، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “لعبة القدر”، يمثل أحدث إنتاجات شبكة MBC ومن المقرر عرضه في منتصف ديسمبر الحالي.

شخصية رزان جمّال في “القدر”

تجسد رزان جمّال في المسلسل دور فتاة ريفية بسيطة تمثل شريحة كبيرة من النساء العربيات، مما يبرز جانباً جديداً من موهبتها في تقديم أدوار تحمل أبعاداً إنسانية قريبة من الواقع.

نشاط سينمائي مكثف

لا يقتصر نشاط رزان جمّال على الدراما التلفزيونية، بل تمتد تألقاتها إلى السينما. ستقدم رزان أول بطولة نسائية لها في السينما المصرية والعربية من خلال فيلم “أسد أسود”، الذي يجمعها بالنجم محمد رمضان. الفيلم التاريخي، من إخراج العالمي محمد دياب وتأليف مشترك مع خالد وشيرين دياب، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، وأحمد عبدالحميد.

نجاحات عالمية

على الصعيد العالمي، أنهت رزان مؤخراً تصوير دورها في الموسم الثاني من مسلسل The Sandman، الذي يُعد أحد أعمال DC Comics، حيث كانت أول نجمة عربية تنضم إلى هذا العالم. نجاح شخصيتها لايتا هول في الموسم الأول جعل المسلسل يتصدر مشاهدات الأعمال الناطقة بالإنجليزية على منصة نتفليكس ويحتل قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDB.

تألق درامي سابق

كان لرزان مشاركة مميزة في مسلسل “الثمن”، حيث لعبت دور سارة، التي تواجه تحديات صعبة بسبب مرض ابنها وتجد نفسها في مواقف معقدة. المسلسل حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم باسل خياط، نيكولا معوض، وسارة أبي كنعان.

رزان جمّال: نجمة متعددة المواهب

بين تألقها في الدراما العربية، أدوارها السينمائية الطموحة، ونجاحاتها العالمية، تثبت رزان جمّال أنها نجمة متألقة تجمع بين التنوع والتميز، مما يجعلها واحدة من أبرز الأسماء على الساحة الفنية.