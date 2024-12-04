وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير مشتريات العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول مشتريات المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)