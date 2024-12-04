شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، وأبها، وتبوك.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول إداري (الرياض).

– خبير أول النشر والتقارير (الرياض).

– أخصائي أول تخطيط وقياس أداء التراخيص (الرياض).

– خبير إعداد العقود (الرياض).

– محلل دعم إداري (الرياض).

– مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات (أبها).

– كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات (تبوك).

– أخصائي أول حوكمة واداء (الرياض).

– خبير أول الدراسات ودعم القرار (الرياض).

– أخصائي أول دعم إداري (الرياض).

– أخصائي تراخيص الشبكات والأنابيب (الرياض).

– محلل تراخيص الشبكات والأنابيب (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)