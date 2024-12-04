وظائف شاغرة لدى سير للسيارات الكهربائية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سير للسيارات

وأبرزت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول هندسة البيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الجمارك: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)