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وظائف شاغرة لدى سير للسيارات الكهربائية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سير للسيارات

وأبرزت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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وظائف شاغرة بشركة سير للسيارات الكهربائية
وظائف شاغرة لدى سير للسيارات الكهربائية

– أخصائي أول هندسة البيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الجمارك: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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