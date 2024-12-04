هايدي كلوم تُثير الجدل مجددًا: حظر التعليقات على إعلان جديد مع ابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قامت عارضة الأزياء والإعلامية العالمية هايدي كلوم بحظر التعليقات على أحدث إعلان مثير للجدل للملابس الداخلية مع ابنتها ليني، بعد تعرضها لانتقادات شديدة بسبب هذا المنشور.

على مدار العامين الماضيين، تعرضت هايدي، 51 عاماً، لانتقادات شديدة عبر الإنترنت بسبب ظهورها في إعلانات Intimissimi المثيرة مع ليني، 20 عاماً.

في نوفمبر / تشرين الثاني 2022، تعرض الثنائي لانتقادات شديدة بسبب حملة “غريبة” و”مزعجة” للعلامة التجارية، والتي اعتبرها العديد من المعجبين غير مناسبة.

هذا الأسبوع، انضمت هايدي إلى ابنتها في مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مرتدية ملابس داخلية، حيث صورت الطفلة ليني وهي ترتدي حمالة صدر شفافة بينما كانت تبتسم للكاميرا.

تلقى أحدث فيديو لهما مرة أخرى العديد من التعليقات الساخرة، حيث تساءل أحد المشاهدين: “أي أم طبيعية ستتظاهر مع ابنتها بالملابس الداخلية؟”.

أوقفت هايدي في النهاية التعليقات على المنشور – وهو أسلوب استخدمته في مناسبات سابقة عندما تم تحديد موعد لتصوير ملابسها الداخلية مع ليني.