“صداقة عمرها طويل”.. شريف منير يستعيد ذكرياته مع أحمد السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الممثل المصري شريف منير صورة قديمة مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيها إلى جانب الممثل المصري أحمد السقا في الشباب من كواليس أحد الأعمال التي جمعتهما، حيث ظهر بلون شعر أشقر، و علق على المنشور قائلاً: “صداقة عمرها طويييل”.

وكان أثار شريف منير جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره برفقة طليقته الفنانة المعتزلة لورا عماد.

وأثار شريف منير التساؤلات حول عودته للورا عماد، إذ ظهرا معا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم “مين يصدق؟” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهما يمسكان بيدي بعضهما البعض، ما جعل البعض يشير إلى عودة الحياة الزوجية بينهما.