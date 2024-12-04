وظائف شاغرة بـ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق

وبيّنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)