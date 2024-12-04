وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة زهران لإدارة المرافق، ودرين للمقاولات، وشركة الهاجري لما وراء البحار، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة” في كل من ينبع، ورأس الخير، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني معدات طبية (ينبع).

– ملاحظ (ينبع).

– مساعد إداري (رأس الخير).

– سائق سيارة مكافحة حشرات (رأس الخير).

– مراقب أول أصول تشجير (رأس الخير)

– حارس أمن بوابة (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 14 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)