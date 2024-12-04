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الامارات | شباب الأهلي.. «صدارة آسيوية» وثلاثية في شباك ناساف

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق شباب الأهلي صدارته للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2، بعدما فاز على ناساف كارشي الأوزبكي 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في استاد راشد بدبي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ليثأر شباب الأهلي من خسارته أمام نفس الفريق في الدور الأول.

ووصل شباب الأهلي إلى النقطة 13 متربعا في الصدارة، بينما ظل ناساف في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

أحرز أهداف شباب الأهلي ماتيوساو ليما (23) وسردار أزمون هدفين (32-34) بينما أحرز أهداف ناساف، أكمل موزغوفوي (30) وزوران ماروسيك (45+1)، وكان شباب الأهلي قد حسم تأهله إلى الدور المقبل من الجولة الماضية عقب فوزه على الحسين إربد الأردني بنتيجة 3-2.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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