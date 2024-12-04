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وظائف شاغرة لدى سبيماكو الدوائية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو الدوائية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والقصيم.

تفاصيل وظائف سبيماكو الدوائية

وبيّنت شركة سبيماكو الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي جودة المصنع (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، الصيدلة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي فحص ضمان الجودة (القصيم): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سبيماكو الدوائية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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