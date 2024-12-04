وظائف شاغرة لدى الطائرات المروحية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطائرات المروحية

وبيّنت شركة الطائرات المروحية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مفتش أول مراقبة الجودة.

– مشرف مركز مراقبة العمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الطائرات المروحية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)