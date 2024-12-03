بطلة “الطّائر الرّفراف” تحتفل بعيد ميلادها وتُكرّم بجائزة في حفل GQ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو بعيد ميلادها وسط أجواء مميزة، عقب تكريمها في حفل توزيع جوائز GQ Men of the Year 2024 في تركيا، حيث حصلت على جائزة “النجاح اللافت للنظر”.

مفاجأة على المسرح

في لفتة جميلة، فاجأ منظمو مجلة GQ أفرا بالاحتفال بعيد ميلادها على المسرح أثناء استلامها للجائزة. تألقت أفرا بفستان أحمر جذاب، وأظهرت جمالها وأناقتها، لكنها لم تستطع حبس دموعها، حيث تأثرت بشدة أثناء توجيه تحية خاصة لوالدتها وشقيقتها الحاضرتين.

احتفال خاص مع الأصدقاء

بعد الحفل، استكملت أفرا الاحتفال بعيد ميلادها مع عدد من أصدقائها المقربين، الذين غنوا لها وقدموا لها التهاني بهذه المناسبة السعيدة، مما أضفى أجواء من البهجة والدفء على الأمسية.

لفتة إنسانية من المعجبين

في خطوة استثنائية، احتفل معجبو أفرا بعيد ميلادها بطريقة مميزة، حيث قاموا بجمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية، بما في ذلك جمعية “حياة خالية من السرطان”، كهدية خاصة لنجمتهم المحبوبة.

أفرا ساراتش أوغلو: نجمة تنجح في جمع الحب والتميز

بهذا التكريم والاحتفال المميز، تثبت أفرا أنها ليست فقط ممثلة موهوبة بل شخصية ملهمة لجمهورها، تجمع بين النجاح الفني والروح الإنسانية.