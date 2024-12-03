أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، أنه "يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل عن موعد زيارةٍ سيقوم بها الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يوم غد الأربعاء. إنّ مفوضية الإعلام إذ تؤكد أن الزيارة سبق وأعلن وليد جنبلاط عن نيّته القيام بها، إلا أن موعدها يبقى ملكاً لجنبلاط وجعجع وفقاً لجدول مواعيدهما، وهو لم يتحدد لغاية الآن، وعندما ستحصل ستكون وسائل الإعلام على علم بها".
وذكّرت المفوضية بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الدخول في متاهات التوقعات والمواعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر التقدمي: زيارة جنبلاط لمعراب للقاء جعجع يبقى موعدها ملكاً للرجلين ووفقاً لجدول مواعيدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.