التقدمي: زيارة جنبلاط لمعراب للقاء جعجع يبقى موعدها ملكاً للرجلين ووفقاً لجدول مواعيدهما

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، أنه "يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل عن موعد زيارةٍ سيقوم بها الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يوم غد الأربعاء. إنّ مفوضية الإعلام إذ تؤكد أن الزيارة سبق وأعلن وليد جنبلاط عن نيّته القيام بها، إلا أن موعدها يبقى ملكاً لجنبلاط وجعجع وفقاً لجدول مواعيدهما، وهو لم يتحدد لغاية الآن، وعندما ستحصل ستكون وسائل الإعلام على علم بها".

وذكّرت المفوضية بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الدخول في متاهات التوقعات والمواعيد.