شكرا لمتابعة خبر عن مقيم بعد ركوبه لقطار الرياض: مواعيده مضبوطة بالثانية والحافلات بانتظارك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد مقيم مصري بتجربته مع قطار الرياض، واصفًا إياه بأنه مثال حي للتطور الحضري الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة .

وأبرز المقيم في مقطع فيديو متداول، عددًا من المميزات التي لفتت انتباهه خلال تجربته القطار، منها سهولة الاستخدام عبر التطبيقات الرقمية التي تُبسط عملية الحجز والتنقل، بالإضافة إلى الدقة في مواعيد الرحلات التي تسهل التخطيط اليومي.

كما أشار المقيم إلى النظافة والتنظيم داخل المحطات والعربات، مما يوفر تجربة سفر مريحة وآمنة، مشيدًا بالتصميم الداخلي للمحطات وعربات القطار ، والحافلات التي تكون في انتظار الركاب فور نهاية رحلتهم بالقطار.

وأنهى المقيم حديثه، قائلاً : “جربوا المترو هيعجبكم، وسبكم من زحمة السيارات” .