شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتوسط الصورة الجماعية للقادة المشاركين بـ قمة المياه الواحدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الصورة التذكارية الجماعية للقادة المشاركين في قمة المياه الواحدة التي تستضيفها الرياض.

وانطلقت “قمة المياه الواحدة” اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخستاني ورئيس البنك الدولي .

واستضافة المملكة لقمة المياه الواحدة، تأتي تأكيدًا لدورها الريادي دوليًا في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقًا بما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها.