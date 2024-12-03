تطور جديد في أزمة شيرين.. نقابة الموسيقيين تستدعيها للتحقيق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور غير متوقع لزلة لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأسبوع الماضي في الكويت، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بياناً صحفياً أعلن من خلاله استدعاء النجمة المصرية للتحقيق معها عما بدر منها من “سلوك يتنافي تماماً مع كل القيم والمبادئ”.

وجاء النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل في بيان صحفي: “على مدار يومان كاملان وأنا أشاهد فيديو الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلتها بدولة الكويت الشقيقة والحبيبة، وحكَّمت العقل والقلب كثيرا فيما قيل على لسانها صوتا وصورة أمام الجمهور والفرقة الموسيقية والكاميرات. وهذه المرة غلبني صوت العقل وغلب إحساسي وأنتصر علي إحساس القلب الذي كثيرا ما تعاطف وساند ودعم وألتمس الأعذار للفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، وصرخ عقلي في وجداني قائلا إن ما حدث هذه المرة لا يعد إلا عبثاً وإستهتاراً بكل القيم الدينية والمجتمعية والانسانية والفنية، ويستوجب المساءلة، ووجب التوضيح سرداً وتفصيلاً”.

وتابع البيان “يعلم الجميع وتعلم شيرين نفسها مدى حبي وتقديري واحترامي لها على الجانبين الفني والإنساني منذ بدايتها معي بأول عمل فني لها قدمناه سويا مع الفنان الكبير محمد محيي، وحتى كتابة هذا البيان مازال هذا الحب قائما ولم تشوبه إلا شائبة هذا التصرف غير المنضبط على كل المستويات. إضافة إلى ان الحزن والألم خيم على الوسط الفني بعد رحيل رحيم، وحرمة الموت وحرمة الميت لزاما على الجميع أن يحترمها، فما بالنا إذا كان الميت والراحل عن دنيانا أخا عزيزا فاضلا لم يترك في حياتنا إلا آثارا طيبة خالصة النقاء، سلوكا سويا قويما ونجاحا فنيا بأعماله المتميزة…”.

واضاف: “أعتصرت قلوبنا جميعا مطربين وملحنين وشعراء ومازالت تعتصر حزنا على فراقه، في الوقت الذي غلب فقط على مشاعر شيرين عند ذكر محمد رحيم الإحساس بإلقاء الإفيهات الغير مناسبة إطلاقا مرة بعبارة نعمله سيئة جارية، ثم عبارة دي هتبقى تريند، ثم علو صوت الضحكات واختتمت المشهد المؤسف بوصف نفسها بالفضيحة بعبارة أنا فضيحة”.

وأكمل البيان: “سامحنا جميعاً شيرين كثيراً وعللنا وبررنا هذا التسامح بمكانتها الفنية والظروف المحيطة بها أسرياً ونفسياً ومعنوياً قاصدين إعادتها لمكانتها، وإمعاناً في التسامح قررنا عمداً أن نساند ونساعد وندعم دون رغبة حقيقية في التقويم، لكنني شاهدت الفيديوهات مرات ومرات ولم أشعر إطلاقاً بأي عفوية أو عدم قصد أو زلة لسان وهي المبررات التي دائماً ما كنا نسوقها لنسامح ونساند وندعم شيرين”.

وختم البيان قائلاً: “بناء على ما تقدم وإعمالا لكل مبادئ الحيادية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة الأعضاء المنتمين لنقابة المهن الموسيقية وعدم الكيل بمكيالين، وبعد مشاورات ومناقشات لكل ما سبق وماورد وبأغلبية السادة أعضاء مجلس الإدارة، قررت نقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها عما بدر منها من سلوك يتنافي تماما مع كل القيم والمبادئ”.

وكانت شيرين اثارت جدلاً واسعاً، خلال حفلها في الكويت بعد حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم وقولها للجمهور “محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوتر الحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا، عشان تبقى سيئة جارية”.