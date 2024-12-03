شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالمحسن.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالمحسن بن مشاري آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالمحسن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالمحسن بن مشاري ، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن مشاري.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين .