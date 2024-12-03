شكرا لمتابعة خبر عن لحظة مداهمة لشاحنة مخدرات بجدة قبل وصولها للرياض..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت قوات المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مداهمة شاحنة مخدرات خرجت من مدينة جدة وإيقافها قبل إغراق الرياض بالمواد المخدرة.

ووثقت قناة العربية في فيديو لحظات المداهمة لوكر العصابة والقبض عليهم قبل تهريب المخدرات للرياض .

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.