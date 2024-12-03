البنتاغون: وجهنا ضربات ضد راجمات ومدافع هاون بعد أن أطلقت نيرانها باتجاه قواتنا في قاعدة الفرات شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، "أننا وجهنا ضربات ضد راجمات ومدافع هاون بعد أن أطلقت نيرانها باتجاه قواتنا في قاعدة الفرات شرق سوريا". وأضافت "لسنا متأكدين من تبعية الأسلحة المستهدفة لكن نعلم أن جماعات مدعومة من إيران تنشط في المنطقة". وقالت إن "ضرباتنا ذات طابع دفاعي وقضت على تهديدات وشيكة لقواتنا". وجاءت هذه الضربات في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة في شمال البلاد.

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