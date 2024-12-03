شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن أهمية النزاهة ومحاربة الفساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة (5 جمادى الآخرة 1446هـ) للحديث عن أهمية النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، مع التأكيد على خطورة الاعتداء على المال العام وتحريم أكل المال الحرام.

كما دعا إلى ضرورة توعية الناس بخطورة التساهل في هذا الأمر، بالإضافة إلى حثهم على الابلاغ على جرائم الفساد ومرتكبيها .

وتضمن التوجيه بيان دور الأسرة والمدرسة في غرس قيم النزاهة والأمانة لدى الناشئة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول يحمل هذه القيم ويعمل على تعزيزها في المجتمع.