شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخصص 19 مليون جنيه إسترليني للدعم الإنساني بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدعم الإنساني في غزة

الوضع في غزة

الدمام - شريف احمد - في إطار المساعدات الإنسانية لغزة، أعلنت وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية أنيليز دودز، عن تخصيص بلادها تمويلًا إضافيًا بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني.وأوضحت أن تلك المبالغ تستهدف دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة.جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في مؤتمر وزاري عُقد في القاهرة لتعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة.وذكرت "دودز" أن التمويل الجديد يشمل 12 مليون جنيه إسترليني مخصصة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي.إضافة إلى 7 ملايين جنيه إسترليني لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).كان أكد وزراء الخارجية المشاركون في مؤتمر "القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة"، أن الوضع الإنساني في غزة مأساوي.وأكدوا أنه على مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لوقف إطلاق النار بغزة، وتشجيع حل الدولتين وتكثيف الجهود لإعادة إعمار البنية التحتية بالقطاع.وشددوا على أهمية السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالعمل بحرية في قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة دون قيد أو شرط.