أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح. وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 بجروح في حاريص واستشهاد 4 أشخاص وإصابة شخص في طلوسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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