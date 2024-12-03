الرئيس الفرنسي: نوقع مع ولي العهد السعودي شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والدفاع

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد لقائه ولي العهد السعودي في الرياض، باننا نوقع مع ولي العهد السعودي شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والدفاع. واكد باننا سنعزز تعاوننا في جميع المجالات. ووقع ماكرون ومحمد بن سلمان مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومتي المملكة وفرنسا.

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