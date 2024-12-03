الخليج اليوم .. الإليزيه: ولي العهد السعودي وماكرون ناقشا جهود وقف التصعيد في سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ناقش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الوضع الإقليمي، بجانب جهود وقف التصعيد الدائر في سوريا طبقاً لما ذكره قصر الإليزيه.

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعودية مدة 3 أيام في إطار "زيارة دولة" التي تعد الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات الرسمية كافة، فيما عقد ولي العهد السعودي وماكرون لقاءً موسعاً وثنائياً، إذ جرى في اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود التنسيقية لتعزيزها، يؤكد بيان صادر عن الإليزيه أن أولوية الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي اللذين اجتمعا في الرياض تتمثل في وقف إطلاق النار دون تأخير في غزة.

يوضح البيان أيضاً أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي أكدا مواصلة الجهود لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان طبقاً لـ الإليزيه الذي ذكر أنهما يدعوان لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان.

إلى ذلك، شهد ولي العهد والرئيس الفرنسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية ومن الجانب الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو.