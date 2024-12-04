شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وقف إطلاق النار.. مقتل شخص جراء غارة للاحتلال على جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار في لبنان

الدمام - شريف احمد - قتل شخص الثلاثاء في لبنان جراء ضربة نفّذتها مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أوردت وزارة الصحة، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أسبوع.وأفادت وزارة الصحة الثلاثاء عن مقتل شخص بضربة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة شبعا الحدودية، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إنه راع من البلدة.ويسري منذ فجر الأربعاء الماضي وقف لإطلاق النار بين حزب الله وكيان الاحتلال الإسرائيلي وضع حدا لنزاع بدأ قبل أكثر من عام بين الطرفين.ومنذ سريان الهدنة، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بشكل يومي عن "انتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار" من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، مع تعرض بلدات، خصوصا الحدودية منها، لقصف مدفعي ورشقات رشاشة.وأعربت أمريكا من جهتها عن اعتقادها أن وقف إطلاق النار ما زال صامدا في لبنان، وأنها تنظر في انتهاكات محتملة له.وأوفدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى بيروت الجنرال جاسبر جفيرز، وهو الرئيس المشارك للجنة التي يتعين عليها تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار.وقال قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو بعد استقباله جفيرز الثلاثاء في مقر القوة في الناقورة، إن جنود البعثة على "أهبة الاستعداد لدعم أي اتفاقية أو آلية لإنهاء العنف عبر الخط الأزرق " الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة.