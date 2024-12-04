شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وتركيا وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي اتصال هاتفي آخر- وفقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - بحث الصفدي تطورات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون.

وأكد الصفدي، ضرورة تكاتف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وسلامة مواطنيها ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين.