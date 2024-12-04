عاهل الأردن يدعو إلى تهدئة شاملة لتجنيب المنطقة تبعات دوامة جديدة من العنف

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القاهرة - سامية سيد - دعا العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثاني إلى تهدئة شاملة في الإقليم لتجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديد.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر طبية إن عدد الشهداء ارتفع إلى 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة،مما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة قصفت نادي الجزيرة الذى يؤوى نازحين وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

كما استُشهدت امرأتان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين في حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وخلّفت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 44 ألف شهيد وما يربو على 105 الأف جريح،معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود،وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.