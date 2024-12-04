شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة الروسى: تصفية 100 إرهابى وتدمير 12 دبابة فى يوم واحد شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليج إجناسيوك أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قضى على ما لا يقل عن 100 إرهابي و12 دبابة في محافظات حلب وحماة وإدلب.

وأوضح في بيان: "يواصل الجيش السوري، بمساعدة القوات الجوية الروسية، عملية صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات صاروخية على أماكن تجمعات المسلحين".

وأضاف: "تم القضاء على ما يصل إلى 100 إرهابي، وتم تدمير نقاط المراقبة وملاجئ المسلحين ومواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية".

كما ذكر أنه تم تدمير "12 دبابة ومركبتين من طراز MLRS و27 آلية وثلاثة مدافع هاون ومركز تحكم ومستودع ذخيرة".

هذا وأكد مصدر عسكري سوري وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة حماة لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية والتصدي لأي محاولة هجوم قد تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة.