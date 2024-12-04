شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر حركة فتح : مصر تلعب دورا مهما فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

قال زيد تيم الباحث السياسى وأمين سر حركة فتح فى هولندا، الإحتلال الإسرائيلى الذى يرتكب المجازر كل يوم لديه خطوات ممنهجة أتت على لسان أكثر من شخص ومنظمات دولية بأنهم يقومون بقتل ونسف كل شئ فى غزة.

أضاف زيد تيم، خلال مداخلة عبر سكايب من أمستردام لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال حول قطاع غزة لشئ مروع وكارثى ويسعون للتهجير القسرى والتطهير العرقى، وهذا بالقانون الدولى ممنوع، واليوم لا أمن ولا أمان فى غزة، وهذا الاحتلال يقدم خطاب الكراهية.

وأكد زيد تيم، أن الاحتلال يستخدم أساليب التهجير القسرى للفلسطينيين من الشمال للوسط للجنوب، ويحرقون المواطنين داخل الخيام، والعالم تضامن مع الشعب الفلسطينى من خلال ما رأوه من عدوان وقتل وتدمير ممنهج يستهدف كل شئ، وهو يقدم جميع أشكال حرب الإبادة.

تابع زيد تيم، إسرائيل قدمت النية من أجل قتل وإبادة الشعب الفلسطينى، وهو ما يحاسب عليه القانون الدولى، ولن يركع الشعب الفلسطينى إلا لله رغم كل المعاناة التى وصلت به، مؤكدا أن الاحتلال يحاول الضغط من أجل تهجير الشعب الفلسطينى، والحل الأمثل هو أن يرحل المحتل عن الأراضى الفلسطينية، ومصر تلعب دورا مهما لمكانتها الاستراتيجية وتنصر الحق على الباطل.